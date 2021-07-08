台大醫院疫苗設打卡站出現「亮點」 引英媒記者讚：這很台灣
各縣市陸續施打新冠肺炎疫苗，日前日本與美國捐贈疫苗給台灣，今（8）日又有一批日本援贈的113萬劑AZ疫苗抵台。有外媒記者發現台大醫院設立的疫苗接種站，打卡豎板上意外出現新亮點，在推特上直呼「這很台灣」。
《衛報》、《獨立報》的記者Erin Hale在推特推文指出台大醫院為了等待接種疫苗的人們設立了一個打卡站，讓排隊或打完疫苗的人可以拍照打卡，而板子上面有個亮點，出現了美國與日本的國旗圖，感謝兩國捐贈台灣疫苗之舉。
推文也引起英媒《每日電訊報》記者Nicola Smith關注，並轉發表示「這很台灣」，附上一個笑臉的表情符號。
還有網友眼尖發現打卡板上顯示留言520則，代表我愛你，有向美、日告白之意。
Very #Taiwan 😊 https://t.co/2qFvz5tGHS— Nicola Smith (@niccijsmith) July 7, 2021
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