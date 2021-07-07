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吃素不能打疫苗？醫師們解答籲轉念 網讚：達賴喇嘛都打AZ了

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著疫苗陸續抵台，政府逐漸開放多類族群接種疫苗，不過仍有民眾對疫苗存有疑慮。聯合報系資料照。
隨著疫苗陸續抵台，政府逐漸開放多類族群接種疫苗，不過仍有民眾對疫苗存有疑慮。聯合報系資料照。

隨著疫苗陸續抵台，政府逐漸開放多類族群接種疫苗，不過仍有民眾對疫苗存有疑慮。一名網友便向產科醫師蘇怡寧請教，身邊有佛寺師父們詢問現下疫苗是否有動物成分？更稱若是葷的就不打了，讓蘇怡寧除以專業回覆，也邀請民眾轉念思考，使網友大讚「有智慧」。

蘇怡寧指出，AZ疫苗是腺病毒載體利用基因重組製成的，病毒不能算是葷的；至於mRNA疫苗就是合成的，mRNA動植物都有，所以應該也沒有葷的素的問題。

不過蘇怡寧表示，他倒想要用另外一個角度來看待這件事情。基本上，他相信吃素最主要秉持的信念就是「不殺生」，若用這個角度來看，打疫苗就不盡然是為了自己。當然，打疫苗無法完全阻絕感染，但卻可以大幅減少個人罹病之後的住院率、致死率，最重要的是打疫苗是為了儘快達成群體免疫，保護自己也保護他人，這樣其實才算是「解救蒼生的要義」，你不只不殺生、還解救蒼生，多感人！

貼文留言處還引來腎臟專科醫生阿毛解答「新冠疫苗既不是蛋奶素也不是鍋邊素喔，是純素！」、知名導演葉天倫留言「達賴喇嘛三月就打了AZ喔」、血管外科醫師吳欣岱提問「這樣中藥的冬蟲夏草只能吃夏天的嗎」；也有網友讚「有智慧，一下化解了這些迷思，善哉！善哉！」、「那師父都不可以用酒精殺菌了」。

新冠疫苗

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