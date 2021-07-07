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北市頻傳私打疫苗 柯文哲：求生是人的本能

中央社 / 台北7日電

台北市日前接連爆發好心肝診所、振興醫院私打疫苗事件，市長柯文哲今天表示，求生是人的本能，他認為連戰夫婦、丁守中被爆出施打「特權疫苗」是不對的，懷疑這是侵犯個資。

柯文哲今天晚間接受中廣董事長趙少康專訪，對於台北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫做得最不成功的地方，柯文哲思索一下後坦言，是北農等批發市場的感染案件。

柯文哲接著表示，那次他親自到疾管署，提出疫調系統的缺陷，若確診者居住地與工作地為不同縣市，等到工作地政府收到疫調結果已經慢了2、3天，質疑中央怎麼會經過1年多還不知道這個缺陷。

他說，因為當時已經來不及了，所以想出一個很好笑的方法，讓聯合醫院副總院長璩大成當台北市疫調的指揮官，因為他的太太是新北市衛生局長陳潤秋，白天沒討論完的晚上回去可以繼續討論。

談到打疫苗爭議，柯文哲指出，求生是人的本能，大家都希望打疫苗，但疫苗就是不夠，他每天煩惱鄰長打了議員要不要打、公車司機打了北捷站務人員要不要打、警察打了義消要不要打，「我快發瘋了」，後來受不了就交給副市長蔡炳坤全權處理。

柯文哲接著向趙少康表示，「借用你的節目恐嚇民進黨」，呼籲民進黨不要忘記，中央很多疫苗是掛在台北市政府的帳上，但他都沒看到，若中央要繼續用「特權疫苗」打他，到時候他就做個表公布。

柯文哲提及，連戰夫婦、前立委丁守中被爆出施打「特權疫苗」，他認為這是不對的，懷疑這是侵犯個資，除非從健保資料庫，不然怎麼會看得到。

台北市日前爆發好心肝診所私打疫苗事件，導致疾管科長余燦華、股長吳宜樺及蔡專員被調職，衛生局長黃世傑則一度「被請假」，後續更衍生出振興醫院違規替連戰夫婦及8名志工施打，以及丁守中以「醫院董事」身分優先接種的爭議。

新冠疫苗

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