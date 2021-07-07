疫苗預約平台首次收單 逾162萬人登記施打意願

行政院政委唐鳳規劃新冠肺炎疫苗預約平台昨天起離島試辦，因不限戶籍居住地，全國都可登記意願，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今天下午5時首次收單，162萬多人登記接種意願。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗公費對象漸增，全台超過274萬人次接種，由唐鳳打造的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」昨天上線，並在金門、馬祖、澎湖試辦，開放第9、10類對象接種，對象遍及50歲以上民眾及罕病、重大傷病患者。

第1次接種意願登記時段為6日上午10時至7日下午5時做第1次收單，162萬多人登記接種意願，其中離島登記人數5178人。

由於系統建置為全民都可登記意願，陳宗彥表示，登記意願者大多希望在哪個行政區施打及願意接種的疫苗種類尚未計算完成，待統計後才可能公布。

完成後意願登記，若符合資格條件且希望接種疫苗數量足夠，1922專線會以簡訊通知，預計於8日上午10時至9日下午5時開放金門、馬祖、澎湖地區對象預約。民眾收到預約簡訊後，可選擇「線上預約」或「實體預約」，兩者皆須持健保卡，才可預約接種。

因為本島尚未開放第9、10類對象接種，所以即便本島第9、10類接種對象可登記意願，但不會收到預約簡訊通知，預計全國第9、10類民眾可於7月下旬開始分批預約，各類接種人員由高齡優先，依序接種，登記後視疫苗數量開放預約。

商品推薦