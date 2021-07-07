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北市69處傳統市場開打疫苗防堵傳播鏈 2109人已接種

中央社 / 台北7日電
為防堵市場疫情傳播鏈，台北市政府安排傳統市場工作人員全數施打疫苗。圖為士林市場。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
為防堵市場疫情傳播鏈，台北市政府安排傳統市場工作人員全數施打疫苗。圖為士林市場。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

防堵市場疫情傳播鏈，北市優先讓傳統市場工作人員施打疫苗。市長柯文哲今天表示，這次共準備1萬8880劑疫苗，5日、6日已有2109人施打，接下來就照順序一路打下去。

台北農產運銷公司所屬的第一、第二果菜批發市場，以及環南市場相繼發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的群聚感染，為防堵市場疫情傳播鏈，台北市政府安排傳統市場工作人員全數施打疫苗。

柯文哲今天下午在台北市防疫因應記者會上表示，3大批發市場的感染應該是從北農開始傳播到環南市場，再從環南市場擴散到其他市場，要記取這次教訓，決定把台北市的傳統市場工作人員全部列為優先打疫苗的對象。

柯文哲說，這次準備了1萬8880劑疫苗，應該不夠所有工作人員打，但就照著順序一路打過去，中正區與萬華區等熱區優先，有發生確診案例或規模大的次之。

柯文哲說，第一波先從30個公有市場、37個攤販集中場及夜市、2個民有市場開始，5日、6日已經幫南門市場、幸安市場、富民路攤商集中區、西寧市場、艋舺夜市、河濱一商場及龍山商場共2109人接種疫苗，市場處接下來會排定行程，通知攤商一個個去打。

此外，柯文哲指出，台灣目前有超過5萬名沒有身分證、健保卡的非法移工，光是萬華地區就有幾千名，這些人無論在國安或防疫上都是個黑洞。

他說，本來想透過地下聯絡系統，安排非法移工們施打疫苗，但會引發質疑，因為合法移工都還沒打，且因為他們沒有健保卡，無法確認真的打了疫苗，如何報帳也是個問題。

柯文哲說，這是個很難處理的問題，但無論如何還是要處理，中央須嚴肅面對。

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