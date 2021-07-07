北市疫苗覆蓋率15.6%全台最高 估近期可達23%

總統蔡英文盼7月底前讓國人疫苗覆蓋率提升到至少20%，台北市副市長蔡炳坤今天對此表示，北市目前覆蓋率約15.6%，為全台最高，估近期疫苗配發下來後，覆蓋率可以達到23%。

台北市政府今天下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫因應記者會，蔡炳坤指出，台北市目前已經有超過40萬3297人接種疫苗，覆蓋率約15.6%，全台最高。

對於蔡總統昨天表示，希望在7月底之前讓國人疫苗覆蓋率提升到20%到25%之間，蔡炳坤說，最近將有175萬劑台灣自購及日本捐贈的AZ疫苗進來，加上即將放行的41萬劑莫德納疫苗，共有216萬劑疫苗，這些疫苗分配下來後，預估台北市的覆蓋率可以達到23%。

此外，中正區某國宅上週突增3例不明感染源的確診個案，市府昨天啟動「忠勤專案」替居民篩檢；台北市副市長黃珊珊表示，目前已有400多人完成篩檢，結果皆為陰性，儘管仍未釐清上週新增3例的感染源，但至少疫情未擴散出去。

黃珊珊說，目前暫時沒有很熱的熱區，因此若有社區有大規模篩檢的需求，可以向市府申請透過專案處理，1000人以下派遣防疫巴士載到7家醫院；1000人以上則會去設站。

媒體詢問，衛福部長陳時中提及7月13日以後擬放寬餐飲內用，但柯文哲持不同看法，是否是「逆時中」？柯文哲說，「逆時中」不是一個問題，有沒有違反科學才是問題，以醫學來講，新冠肺炎為飛沫傳染，群聚吃飯是最危險的，這一定是最後開放。

對於立委林昶佐質疑，萬華長輩須搭車去別的行政區打疫苗，可能造成混亂；蔡炳坤表示，萬華區沒有大型醫院，平常萬華人看病都是前往中正區的和平醫院、台大醫院，中正區、萬華區為共同生活圈，不能單看萬華區醫療院所的疫苗分配量。

蔡炳坤表示，從5月中旬開始的萬華專案，所有在萬華地區第一線工作人員，都優先接種疫苗，現在進行的巿場專案，也是以中正區、萬華區為優先，萬華是台北的起家厝，會飲水思源並特別關心。

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