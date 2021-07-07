62.6萬劑自購AZ疫苗通關存放 待檢驗封緘後施打

台灣自購的62.6萬劑AZ疫苗，今天從泰國運抵桃園機場，貨艙維持全程攝氏2到8度低溫，疫苗運抵後優先卸貨，送往指定冷儲物流中心進行後續作業，這批疫苗效期至10月30日。

國內新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，民眾對疫苗需求急迫，台灣自購1000萬劑牛津AZ疫苗，3月3日供貨第1批11.7萬劑；下午抵台的62.6萬劑疫苗，為第2批抵台的自購AZ（AstraZeneca）疫苗，效期至10月30日。

負責載運AZ疫苗的中華航空班機落地後，滑行停靠在第一航廈A8停機坪，辦妥通關作業後，地勤人員將疫苗由貨艙卸下，經拖車送往華儲貨物碼頭裝入冷鏈貨車，隨後由警車護送運往指定冷儲物流中心存放。

桃園國際機場國境單位表示，接獲任務後就搭配醫藥級專用溫控貨車，將疫苗直送泰國的機場暫存於溫控庫中，運送前先築打固定於貨盤上，由貨運人員仔細確認打盤穩固，再派遣專人機坪押運減少駁運時間。

國境單位指出，疫苗裝載於班機貨艙並預先開啟空調系統達預冷狀態，確保航程維持全程攝氏2到8度低溫，疫苗運抵台灣將於指定機坪優先卸貨，拖進倉儲區以最速件處理後，置於冷藏車由警車護送運出，同時全程監控確保疫苗的溫度及有效性。

中央流行疫情指揮中心表示，62.6萬劑自購AZ疫苗運抵桃園國際機場完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供新冠肺炎接種計畫所列實施對象進行接種。

另外，日本追加提供台灣第二批的113萬劑AZ疫苗，預定於8日下午運抵桃園國際機場。

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