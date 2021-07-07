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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

第3批莫德納疫苗檢驗過關 40.9萬劑將放行

中央社 / 台北7日電

食藥署今天宣布，第3 批台灣自購的莫德納疫苗今天下午通過9項檢驗，40.9萬劑將放行，交由疾管署進行後續疫苗接種作業。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗需求急迫，台灣與莫德納（Moderna）公司洽購505萬劑莫德納，其中39萬劑已於5月底6月中分2批運抵台灣，第3批、約41萬劑已於6月30日抵台，效期至明年1月6日。

衛生福利部食品藥物管理署今天宣布，第3批莫德納疫苗今天下午完成審查與檢驗核發封緘證明書，扣除抽樣數共有40萬9800劑，食藥署人員將儘速赴倉儲查訖封緘放行。

食藥署指出，這批疫苗6月30日傍晚自荷蘭空運抵台入庫後，食藥署派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗外觀異物檢查，在攝氏負20度冷凍倉儲封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，結果均合格。

食藥署表示，經完成封緘的疫苗將交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

新冠疫苗

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