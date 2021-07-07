宜蘭69至71歲長者 7月8日起可預約莫德納疫苗施打
宜蘭縣政府今天表示，明天起至12日，開放69至71歲長者預約莫德納（Moderna）疫苗施打，特約醫院、診所施打時間為9日至15日，平地各衛生所施打時間為12日至15日。
宜蘭縣長林姿妙下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情線上記者會表示，宜蘭縣已連續12天零確診，請民眾持續遵守防疫規定，保護彼此健康。明天起至12日，開放69至71歲長者預約莫德納疫苗施打，民眾可向7家特約醫院、20家特約診所或各地衛生所以電話或網路預約。
她說，特約醫院、特約診所與原鄉地區衛生所施打時間為9日至15日，平地各衛生所施打時間為12日至15日；各醫療院所、衛生所會依預約人數分流，請民眾務必於接獲通知後再前往。
此外，縣內幼兒園及兒童課後照顧中心的教職員工也即將開打莫德納疫苗，原鄉地區的列冊對象，今天起可向大同鄉、南澳鄉衛生所預約，10日開始施打；原鄉之外10鄉鎮的列冊對象，11日可至溪北及溪南疫苗接種中心施打。
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