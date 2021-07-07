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宜蘭69至71歲長者 7月8日起可預約莫德納疫苗施打

中央社 / 宜蘭縣7日電
縣長林姿妙表示，疫情仍然嚴峻，呼籲民眾避免跨區移動。圖／宜蘭縣政府提供
縣長林姿妙表示，疫情仍然嚴峻，呼籲民眾避免跨區移動。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣政府今天表示，明天起至12日，開放69至71歲長者預約莫德納（Moderna）疫苗施打，特約醫院、診所施打時間為9日至15日，平地各衛生所施打時間為12日至15日。

宜蘭縣長林姿妙下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情線上記者會表示，宜蘭縣已連續12天零確診，請民眾持續遵守防疫規定，保護彼此健康。明天起至12日，開放69至71歲長者預約莫德納疫苗施打，民眾可向7家特約醫院、20家特約診所或各地衛生所以電話或網路預約。

她說，特約醫院、特約診所與原鄉地區衛生所施打時間為9日至15日，平地各衛生所施打時間為12日至15日；各醫療院所、衛生所會依預約人數分流，請民眾務必於接獲通知後再前往。

此外，縣內幼兒園及兒童課後照顧中心的教職員工也即將開打莫德納疫苗，原鄉地區的列冊對象，今天起可向大同鄉、南澳鄉衛生所預約，10日開始施打；原鄉之外10鄉鎮的列冊對象，11日可至溪北及溪南疫苗接種中心施打。

新冠疫苗

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