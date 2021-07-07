全台疫苗涵蓋率破11% 新增13例通報死亡事件

根據指揮中心最新統計，國內新冠肺炎疫苗接種達274萬人次，疫苗涵蓋率11.45%，另新增12例疫苗接種後死亡通報及1例危及生命轉死亡，都是接種AZ疫苗。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天全台共有9.6萬人次接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，其中7447人次接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗、8萬9273人次接種莫德納（Moderna）疫苗，全台累計超過274萬人次接種，疫苗涵蓋率達11.45%。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天共新增12件疫苗接種後死亡通報個案、1例危及生命轉死亡個案，均接種AZ疫苗，其中75歲以上9例、75歲以下4例；3例住機構、4例洗腎、7例有慢性病史。

另外，今天國內共新增9例新冠肺炎死亡病例，其中有2例都不到60歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中一人為40多歲女性，本身是慢性洗腎病患，也有糖尿病、癌症病史，6月6日出現咳嗽、發燒、嘔吐症狀，11日確診，13日住院時出現右側肺炎，後來因肺炎惡化17日住進加護病房使用呼吸器，但病情始終沒好轉，7月5日病逝。

羅一鈞說，另一人為50多歲女性，有慢性精神疾病史，近期曾因骨折住院，由於同院出現確診病患列為接觸者，6月8日乾咳3天，11日採檢確診住院，隨後病情惡化，7月3日病逝。

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