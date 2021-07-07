快訊

拜登政府表態不支持台獨 柯文哲：預料中 符合務實外交

14天後109人仍消失：邁阿密公寓慘案「慢動作磨難」

全台疫苗涵蓋率破11% 新增13例通報死亡事件

中央社 / 台北7日電

根據指揮中心最新統計，國內新冠肺炎疫苗接種達274萬人次，疫苗涵蓋率11.45%，另新增12例疫苗接種後死亡通報及1例危及生命轉死亡，都是接種AZ疫苗。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天全台共有9.6萬人次接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，其中7447人次接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗、8萬9273人次接種莫德納（Moderna）疫苗，全台累計超過274萬人次接種，疫苗涵蓋率達11.45%。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天共新增12件疫苗接種後死亡通報個案、1例危及生命轉死亡個案，均接種AZ疫苗，其中75歲以上9例、75歲以下4例；3例住機構、4例洗腎、7例有慢性病史。

另外，今天國內共新增9例新冠肺炎死亡病例，其中有2例都不到60歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中一人為40多歲女性，本身是慢性洗腎病患，也有糖尿病、癌症病史，6月6日出現咳嗽、發燒、嘔吐症狀，11日確診，13日住院時出現右側肺炎，後來因肺炎惡化17日住進加護病房使用呼吸器，但病情始終沒好轉，7月5日病逝。

羅一鈞說，另一人為50多歲女性，有慢性精神疾病史，近期曾因骨折住院，由於同院出現確診病患列為接觸者，6月8日乾咳3天，11日採檢確診住院，隨後病情惡化，7月3日病逝。

新冠疫苗

延伸閱讀

張上淳談簽DNR造成死亡數多惹議 陳時中回應了

北市批發市場疫情 羅一鈞：學理研判非染Delta

陳致中挖出羅一鈞青澀舊照 與阿扁在馬拉威同框

新增6死亡個案病程長 羅一鈞：預期未來會下降

相關新聞

全台近5萬名非法移工怎打疫苗 柯文哲：中央應嚴肅處理

全台有約5萬名沒有身分的非法移工，該如何施打疫苗，恐成防疫難題。台北市長柯文哲今日在防疫記者會上表示，沒身分證移工就是國...

疫苗接種率全台最高 北市有信心7月覆蓋率23%

台北市政府今公布疫苗施打率，台北市長柯文哲表示，台北市到現在打40萬人次，中央有發疫苗市府就會打完，打疫苗才是最終極解決...

第7類開打中央造冊 地方上有人拿證件就想打卻被拒

目前各縣市陸續開打排序第7順位的「維持國家安全及社會機能正常運作者」與第8順位65歲以上民眾，其中第7順位都是由中央造冊...

台南LINE線上預約注射疫苗 再開放兩區並增加70歲以上

台南市也可以線上預約打疫苗，市府規畫利用LINE「台南打疫苗」，明天起一連3天在東區復興國中注射疫苗，原本只有開放給65...

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

今日新增9例死亡確診個案，其中有一位四十多歲年輕女性。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這位患者本身有慢性洗腎...

鴻海、台積採購疫苗進展 陳時中不厭其煩這麼說

鴻海（2317）、台積電（2330）採購BNT疫苗是否有新進展？對此，指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，「稍微等一等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。