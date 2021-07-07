快訊

一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

黃偉哲：疫苗第七類對象接種是責任非特權

中央社 / 台南7日電

台南市長黃偉哲和台北市長柯文哲，昨天就新冠肺炎疫苗第七類優先接種對象交鋒，黃偉哲今天重申，第七類優先接種對象是責任，不是特權。

黃偉哲今天下午在台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會指出，台南連續10天無確診病例，但還是要特別注意，第七類優先接種對象是責任，不是特權，照顧下一代的老師是有實際需要的。

台南市政府教育局長鄭新輝則宣布，台南市幼兒園、課後照顧中心人員明天起至12日全面施打疫苗，8日在東區復興國中，9日在新營體育場，10日在善化慈濟聯絡處，11日和12日在東區復興國中。

「台南打疫苗」LINE官方帳號線上登記制昨天下午3時上線，市府規劃名額9000人，登記對象是65歲至69歲、設籍在台南市原6區（東區、中西區、北區、南區、安南區、安平區）民眾，8日至10日在東區復興國中接種，每天施打3000人；市府今天同時宣布放寬預約資格及增加設籍對象行政區。

台南市政府研究發展考核委員會主委戴偉峻說，「台南打疫苗」LINE官方帳號線上登記制，登記設籍對象行政區由6個行政區增至8個行政區，多出歸仁區及仁德區，年齡限制放寬到65歲以上長者及55歲以上原住民。

黃偉哲表示，台南市將視人力許可及實際需要增設疫苗接種站，接種站的設立是因應市民需要，不是呼應市議員選區而設。

至於12日可能微解封，黃偉哲說，現在和端午節前疫情高峰期不一樣，當時擔心人潮流動造成群聚，如今台南歡迎大家來，但仍要做好防疫措施，夜市及餐館是否開放內用，還要再和中央討論，也希望台南戶外場館和公園等景點在做好防疫前提下開啟。

新冠疫苗

延伸閱讀

第7類開打中央造冊 地方上有人拿證件就想打卻被拒

北部人想揪團逛台南花園夜市 黃偉哲：已備好免費快篩

「台南打疫苗」LINE線上登記 逾2000人預約

宅不住？台南假日出現三級警戒前車流 市府急喊少移動

相關新聞

稱疫苗施打各縣市資訊不對等 柯文哲：太過分 被整好慘

台北市長柯文哲今天晚間與媒體人趙少康在網路節目「觀點/防疫國家隊」進行「王見王的高峰對談」。柯文哲自爆，唐鳳推出疫苗預約...

比唐鳳疫苗平台更方便？台南推LINE登記打疫苗

由行政院政委唐鳳研發的疫苗預約系統做日開始進行測試，然而在過去一個月以來，台南市政府為求能夠更有效率的讓民眾預約登記，已...

食藥署完成41萬劑莫德納檢驗 62萬AZ拚七天放行

我國自購的莫德納疫苗於6月30日到貨第三批，共41萬400劑。衛福部食藥署今天完成檢驗，核發封緘證明書。食藥署研檢組組長...

全台近5萬名非法移工怎打疫苗 柯文哲：中央應嚴肅處理

全台有約5萬名沒有身分的非法移工，該如何施打疫苗，恐成防疫難題。台北市長柯文哲今日在防疫記者會上表示，沒身分證移工就是國...

疫苗接種率全台最高 北市有信心7月覆蓋率23%

台北市政府今公布疫苗施打率，台北市長柯文哲表示，台北市到現在打40萬人次，中央有發疫苗市府就會打完，打疫苗才是最終極解決...

第7類開打中央造冊 地方上有人拿證件就想打卻被拒

目前各縣市陸續開打排序第7順位的「維持國家安全及社會機能正常運作者」與第8順位65歲以上民眾，其中第7順位都是由中央造冊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。