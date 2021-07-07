黃偉哲：疫苗第七類對象接種是責任非特權

台南市長黃偉哲和台北市長柯文哲，昨天就新冠肺炎疫苗第七類優先接種對象交鋒，黃偉哲今天重申，第七類優先接種對象是責任，不是特權。

黃偉哲今天下午在台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會指出，台南連續10天無確診病例，但還是要特別注意，第七類優先接種對象是責任，不是特權，照顧下一代的老師是有實際需要的。

台南市政府教育局長鄭新輝則宣布，台南市幼兒園、課後照顧中心人員明天起至12日全面施打疫苗，8日在東區復興國中，9日在新營體育場，10日在善化慈濟聯絡處，11日和12日在東區復興國中。

「台南打疫苗」LINE官方帳號線上登記制昨天下午3時上線，市府規劃名額9000人，登記對象是65歲至69歲、設籍在台南市原6區（東區、中西區、北區、南區、安南區、安平區）民眾，8日至10日在東區復興國中接種，每天施打3000人；市府今天同時宣布放寬預約資格及增加設籍對象行政區。

台南市政府研究發展考核委員會主委戴偉峻說，「台南打疫苗」LINE官方帳號線上登記制，登記設籍對象行政區由6個行政區增至8個行政區，多出歸仁區及仁德區，年齡限制放寬到65歲以上長者及55歲以上原住民。

黃偉哲表示，台南市將視人力許可及實際需要增設疫苗接種站，接種站的設立是因應市民需要，不是呼應市議員選區而設。

至於12日可能微解封，黃偉哲說，現在和端午節前疫情高峰期不一樣，當時擔心人潮流動造成群聚，如今台南歡迎大家來，但仍要做好防疫措施，夜市及餐館是否開放內用，還要再和中央討論，也希望台南戶外場館和公園等景點在做好防疫前提下開啟。

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