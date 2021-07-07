開放預約爽約劑？ 指揮中心擬規劃現場補登記

民眾接種新冠肺炎疫苗意願提升，但預約接種後，若不慎爽約就會出現「爽約劑」，有醫師建議比照殘劑開放預約爽約劑，指揮中心指揮官陳時中今天表示，擬規劃現場補登記。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中被媒體問及，若新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗出現爽約劑，能否開放一般民眾施打。陳時中回應，爽約劑就和殘劑一樣，數量較少，但未來調整接種規劃時，確實可安排爽約劑現場等候、補登記程序。

但陳時中指出，仍待行政院政委唐鳳規劃的疫苗預約平台「接種意願登記」完成，才能清楚民眾施打意願，屆時才會評估是否公布爽約劑施打相關規劃。

根據最新統計，疫苗預約平台上線短短1天，全國已湧入逾148萬人登記，但國民黨立委李德維今天在臉書發文指出，疫苗預約突破百萬人願意施打，但再怎麼登記，國內疫苗數量有限，登記者也無法立刻預約接種。

陳時中承諾，未來會持續採購更多新冠肺炎疫苗，加緊腳步洽談，讓疫苗盡快到貨，開放更多人施打，爭取疫苗要靠各界努力。陳時中也說，相信現階段絕對不只登記意願的100多萬人希望施打新冠肺炎疫苗，若只有100多萬人想打，國內接種覆蓋率不足才要擔憂。

針對英國「經濟學人」雜誌指出，台灣距離回歸疫情前的生活「正常指數」，在全球50個國家地區排名倒數第二，僅高於馬來西亞。指揮中心發言人莊人祥說，若國內接種新冠肺炎疫苗覆蓋率在7月底達到25%，相信「正常指數」會越來越恢復，希望下次評比的成績會好一點。

陳時中指出，提高國內施打量關鍵與抵台疫苗數量有關，疫苗供應量足夠，施打速度才能加快。隨著各批疫苗到貨，各地已積極擴建接種地點，以利達成大規模接種計畫「單週施打100多萬劑」的目標，對地方大量接種有信心。

國內新冠肺炎疫苗需求增加，因此民間紛紛協助採購，近期傳出台積電和鴻海/永齡基金會最快一週內和代理商上海復星簽約。指揮中心多次強調，採購新冠肺炎疫苗不易，臆測太多恐成干擾。陳時中今天重申，盼民眾耐心等待，才能讓雙方有空間好好談判，有好消息會盡快報告。

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