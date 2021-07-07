快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直播／政府採購的AZ疫苗62.6萬劑 由華航運抵桃園機場

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
政府採購的AZ疫苗62.6萬劑，由中華航空公司班機從泰國曼谷啟運，下午降落桃園機場。 記者陳嘉寧／攝影
政府採購的AZ疫苗62.6萬劑，由中華航空公司班機從泰國曼谷啟運，下午降落桃園機場。 記者陳嘉寧／攝影

政府採購的AZ疫苗62.6萬劑，由中華航空公司班機從泰國曼谷啟運，預計7日下午3時25分降落桃園機場，海關及食藥署人員在停機坪機邊驗放後，裝載疫苗的貨盤經由華儲公司進口倉送上專車，運往冷鏈物流倉儲存放。

這批在泰國生產的疫苗，是政府自行採購的AZ疫苗，指揮中心表示有效期至10月30日，抵台後將隨即進行封緘檢驗，預估後續交貨的疫苗還會陸續運抵國內。華航7日調派空中巴士A350-900型客機飛航CI-834曼谷到桃園航班，以機腹貨艙載貨的方式運送，這班飛機並沒有搭載旅客同行。

繼今天從泰國運抵的AZ疫苗後，8日預計也有日本捐贈的AZ疫苗113萬劑運到桃園機場。相關人士認為，日本方面應該比照先前模式，由日本航空的客機運送這批疫苗到台灣。

政府採購的62.6萬劑AZ疫苗下午從泰國曼谷運抵桃園機場，工作人員小心卸貨。 記者陳嘉寧／攝影
政府採購的62.6萬劑AZ疫苗下午從泰國曼谷運抵桃園機場，工作人員小心卸貨。 記者陳嘉寧／攝影

新冠疫苗

延伸閱讀

「打疫苗就是愛國」拜登籲職場設診所 加速接種

澎湖籲踴躍登記疫苗預約平台 協調各鄉市專人協助

連29天本地零確診 港擬提通關報告

張鴻仁籲改變「疫苗接種年齡迷思」 接觸高風險優先

相關新聞

台南LINE線上預約注射疫苗 再開放兩區並增加70歲以上

台南市也可以線上預約打疫苗，市府規畫利用LINE「台南打疫苗」，明天起一連3天在東區復興國中注射疫苗，原本只有開放給65...

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

今日新增9例死亡確診個案，其中有一位四十多歲年輕女性。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這位患者本身有慢性洗腎...

鴻海、台積採購疫苗進展 陳時中不厭其煩這麼說

鴻海（2317）、台積電（2330）採購BNT疫苗是否有新進展？對此，指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，「稍微等一等，...

用晶片換疫苗？專訪國際疫苗研究所所長：台灣有機會幫別人

全球疫苗供應鏈陷入斷鏈，台灣採購會受阻嗎？是否該跟進韓國，用先進製程做疫苗代工？《天下》專訪亞洲首屈一指的「國際疫苗研究所」所長，他為何認為，台灣有機會幫別人？

竹縣今0確診 縣長楊文科：接種疫苗穩紮穩打

新竹縣今天0確診，累計確診數維持108人，但康復出院人數增加5人為50人，住院治療為52人，死亡6人。縣長楊文科表示，新...

北市幼教老師開打疫苗 近8000人拚3天完成接種

台北市幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工開始施打疫苗，教育局安排在今天、13日及14日替7835人完成接種。一名剛打完疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。