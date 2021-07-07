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直播／政府採購的AZ疫苗62.6萬劑 由華航運抵桃園機場
政府採購的AZ疫苗62.6萬劑，由中華航空公司班機從泰國曼谷啟運，預計7日下午3時25分降落桃園機場，海關及食藥署人員在停機坪機邊驗放後，裝載疫苗的貨盤經由華儲公司進口倉送上專車，運往冷鏈物流倉儲存放。
這批在泰國生產的疫苗，是政府自行採購的AZ疫苗，指揮中心表示有效期至10月30日，抵台後將隨即進行封緘檢驗，預估後續交貨的疫苗還會陸續運抵國內。華航7日調派空中巴士A350-900型客機飛航CI-834曼谷到桃園航班，以機腹貨艙載貨的方式運送，這班飛機並沒有搭載旅客同行。
繼今天從泰國運抵的AZ疫苗後，8日預計也有日本捐贈的AZ疫苗113萬劑運到桃園機場。相關人士認為，日本方面應該比照先前模式，由日本航空的客機運送這批疫苗到台灣。
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