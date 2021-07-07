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「台南打疫苗」LINE線上登記 逾2000人預約

中央社 / 台南7日電

台南市政府開發的「台南打疫苗」LINE官方帳號線上登記制，昨天下午3時上線，名額9000人，市府今天中午統計，已有逾2000人預約。

「台南打疫苗」LINE群組預約登記制，登記對象是65歲至69歲、設籍在台南市原6區（東區、中西區、北區、南區、安南區、安平區）民眾，名額是9000人，將於7月8日至10日在東區復興國中接種，每天施打3000人。

台南市長黃偉哲今天表示，台南市政府開發的「台南打疫苗」LINE官方帳號線上登記制，昨天下午3時上線，在短短16個小時內，已逾2000人預約，反應良好，市府樂觀估計，今天預約人數應該會超過4500人。

黃偉哲表示，目前市府只開放單一施打站，若成效良好，將逐步開放，也可和行政院政務委員唐鳳的系統相輔相成。未來市府這套LINE的系統，也可作為他用，包括登記演唱會門票或市府各項服務，有助於推動市政及提高行政效率。

黃偉哲說，市府選擇開放65歲至69歲接種，主因是年齡層落差較小，以通知單寄送可能緩不濟急，才選擇以LINE預約，降低行政負擔。另外，LINE預約和電話預約不衝突，民眾可擇一預約，若重複預約，市府也會過濾，只要在預約成功名單中，就一定打得到疫苗。

新冠疫苗

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