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台東施打2批AZ疫苗 衛生局證實有4長者死亡

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東6月2批AZ疫苗施打，衛生局長黃明恩（左）今說，有4長者死亡，都依規定通報中央，原因是否和疫苗有關，需中央認定。圖／台東縣政府提供
台東6月2批AZ疫苗施打，衛生局長黃明恩（左）今說，有4長者死亡，都依規定通報中央，原因是否和疫苗有關，需中央認定。圖／台東縣政府提供

台東6月2批AZ疫苗施打，除6月15日關山鎮1名87歲老婦施打完3天後出現發燒等不適症狀，最後休克搶救不治，衛生局長黃明恩今說，還有3長者也因施打疫苗後，分別死亡，都依規定通報中央，但原因是否和疫苗有關，需中央認定。

黃明恩說，6月份2批AZ疫苗施打，其中有8名75歲以上長者身體出現嚴重不良反應，最後有4人死亡，另4人已無大礙；死亡4名長者是否和注射疫苗有關聯性，須由中央來認定，衛生局都依作業流程通報中央，民眾勿過度臆測聯想。

中央6月份分別撥補台東縣8000劑及6400劑AZ疫苗，縣府並規畫1至5類人員接種，其中包括1萬5000名75歲以上長者。6月15日關山鎮1名87歲老婦，施打AZ疫苗後，出現發燒不適症狀，18日中午在家吃飯突失去意識，緊急搶救仍宣告不治，成為台東首例。

除了關山鎮老婦外，陸續有7名長者疫苗接種完後出現嚴重不良反應，其中3名死亡，總計衛生局通報8名嚴重不良反應，有4人死亡。而目前持續施打中的13247劑莫德納疫苗，黃明恩說尚未接獲相關嚴重不良反應通報，但持續掌握監控。

相較於AZ疫苗，台東縣7月5日開始施打的莫德納疫苗，施打率達9成9，民眾普遍對莫德納疫苗比較放心一點。有市民反應很直接的說：「AZ死太多人了，大家都會怕，所以才會緩打選莫德納」。也有市民表示，前2天看鄰居打完莫德納都沒事，今天才去打。

相較於AZ疫苗，台東縣7月5日開始施打的莫德納疫苗，施打率達9成9，民眾普遍對莫德納疫苗比較放心一點。記者尤聰光／攝影
相較於AZ疫苗，台東縣7月5日開始施打的莫德納疫苗，施打率達9成9，民眾普遍對莫德納疫苗比較放心一點。記者尤聰光／攝影

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