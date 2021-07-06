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「有登錄就有希望」提前注射 疫苗預約人數破百萬

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮民眾今天下午３點登錄疫苗預約系統網站，成功登錄序號113萬5078，他滿懷希望，認為有機會排在全台第113萬5078順位注射疫苗。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮民眾今天下午３點登錄疫苗預約系統網站，成功登錄序號113萬5078，他滿懷希望，認為有機會排在全台第113萬5078順位注射疫苗。記者簡慧珍／攝影

疫苗預約系統今天上路，民眾瘋傳「登錄就可以注射到疫苗」，不但有基層公所首長溫馨提醒民眾趕快登錄，還有村里長煞有介事的回答「如果我們要接種的疫苗數量足夠，已預約的人就會接到通知。」更讓民眾深信不疑，截至今天下午3點，登錄破突110萬人。

疫苗預約系統開放後，民眾透過Line群組分享網址，起初有人以為又是詐騙個資，多方求證是真的，爭相發送訊息「係金A」。彰化縣有基層公所首長迫不及待在Line群組「溫馨提醒您可以透過網站、健保快易通進行登記，後續待簡訊通知後，再透過線上預約或是超商藥局等實體插卡，進一步設定預約接種的時間、地點，並依照預約接種日期前往施打疫苗。」

還有村里長告知民眾，「衛福部說，今天只是做疫苗接種的意願登記，然後統計疫苗數量，如果我們要接種的疫苗數量足夠，已預約的人就會接到通知。」有地方公所首長和村里長掛保證，民眾更相信有預約就能跟現行注射身分類別脫鈎，可以提前注射，因此躍踴登錄。

疾管署今天下午回應，疫苗預約系統只針對離島縣市試辦。彰化縣溪湖鎮仍有民眾不相信，使用身分證字號登錄而且成功，登錄序號已經排到113萬，他高興的說，疾管署還沒決定取消或保留非離島縣市民眾的登錄權利，在疫苗預約系統關閉之前，大家「有登錄就有希望」。

新冠疫苗

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