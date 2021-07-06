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唐鳳疫苗預約系統有詐？ 盧秀燕助釋疑

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中市長盧秀燕指示研考會，將唐鳳的疫苗施打預約平台架接到台中防疫專區中，避免資訊龐雜混亂，民眾怕受騙。圖／台中市政府新聞局網站
台中市長盧秀燕指示研考會，將唐鳳的疫苗施打預約平台架接到台中防疫專區中，避免資訊龐雜混亂，民眾怕受騙。圖／台中市政府新聞局網站

唐鳳政委的疫苗施打預約系統，被誤認是詐騙集團？」台中市長盧秀燕6日在台中疫情指揮中心記者會表示，唐鳳規劃推出的預約系統，引起許多地方民眾的興趣和疑問，透過民政局詢問何時上線？會不會是詐騙集團的假訊息？盧秀燕已指示研考會，會將唐鳳的疫苗施打預約系統架接納入市府的防疫專區中。

唐鳳規劃的預約系統，即日起在金門、澎湖及連江線試辦登記，台中一些地方民眾看到網路訊息上的傳播，紛透過民政系統詢問，因尚未在台灣本島啟用，有些人上不了平台，不知此一系統的真假。

盧秀燕表示，目前各項防疫資訊量龐雜，民眾確實難以一次搞清楚，又擔心資訊被詐騙集團騙走，她已指示研考會將各種防疫資訊及專案，包括中央與市府的各項防疫協助等資訊及平台，都納入台中市防疫專區中，市民透過3個管道即可進入此一專區，找到自己所需的平台，「不用擔心被騙」。

此3個管道包括市府官方LINE帳號、市府官方網站、或透過Google搜尋系統登打「台中防疫專區」，即可打平台並進入。研考會主委吳皇昇說，除各項疫苗施打資訊，包括中央及地方的個人或產業紓困專案等資訊，都已整合在台中防疫專區內。

「上周六晚上6點半已與唐鳳委員開過視訊會議，」盧秀燕指出，唐鳳與各縣市長線上討論各地第一線預約及施打疫苗的經驗，她請衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋共同與會，並將之前地方執行經驗與唐分享，唐則將疫苗預約施打平台的架構與內容介紹給大家。

另外，民眾也關心，有些人已施打過第1劑AZ疫苗，並間隔了一段時間，何時可開放第2劑施打，以確保疫苗效果。盧秀燕表示，日本已再次捐贈第2批AZ疫苗，為避免施打過第1劑疫苗民眾的防疫效能降低，會等中央將AZ疫苗配發下來，規劃已打第1劑民眾施打第2劑。

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新冠疫苗 唐鳳 詐騙集團 盧秀燕

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