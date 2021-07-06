預約系統上路又如何？ 侯友宜：數量、種類都不夠

由行政院政委唐鳳規畫的疫苗預約系統今天進入試辦階段，選離島先測試，新北市長侯友宜表示，現在疫苗不夠，系統設計能否讓民眾能有選擇權，建議中央要好好思考，要讓民眾能有多幾種疫苗選擇。

侯友宜說，現在看來疫苗數量絕對不夠，不但不夠，能否讓民眾能選擇，中央要去思考，最重要疫苗要夠、品質要好、進來速度要快，要讓民眾可以選擇，進來種類要多，中央應該把這點全力做好。

目前預約系統先行在離島試辦，副市長劉和然透露，上周五唐鳳也曾跟新北市討論過，對於可能發生的問題也有討論，包括要確保系統不塞車，以及身分審核機制。劉和然說，第9類50到64歲人數非常多，但不是每個人都能施打，也希望系統可以審核身分。

市府表示，現在系統在測試，不過民眾已經習慣新北預約方式，還不知道未來系統要配合新北現有系統，還是全國一致，相信近期就會再跟唐鳳討論。

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