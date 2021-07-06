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本島民眾可登記接種疫苗意願 7月下旬分批預約

中央社 / 台北6日電
中央6日發布「疫苗預約平台」離島試辦上線，金門縣政府肯定中央的努力，並表示，縣府將與鄉鎮公所合作組成服務隊，或以定點服務台方式，協助民眾預約，盼讓民眾在疫苗的注射、登記和預約上更有效率。（金門縣政府提供）中央社
中央6日發布「疫苗預約平台」離島試辦上線，金門縣政府肯定中央的努力，並表示，縣府將與鄉鎮公所合作組成服務隊，或以定點服務台方式，協助民眾預約，盼讓民眾在疫苗的注射、登記和預約上更有效率。（金門縣政府提供）中央社

行政院政務委員唐鳳規劃新冠肺炎疫苗預約平台，今天起金馬澎試辦，因不限戶籍居住地，全國民眾搶著登記意願，指揮中心說，本島民眾登記成功，7月下旬全國分批預約。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗公費對象日漸擴增，由於金門、馬祖及澎湖已開放第9、10類接種對象，符合預約平台啟動標準，今天起開放意願登記，不僅設籍於金馬澎的民眾可登記，只要居住在金馬澎這都可預約。

據指揮中心統計，全國第9類對象已登記6萬1000多人，第10類對象登記77萬3000多人，截至今天中午2時共83萬多人登記，金馬澎地區登記人數相對少，總共2296人登記。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥上午提醒，今天是金馬澎試行疫苗預約登記，本島第9、10類接種對象雖可登記，但不會收到預約通知，也不會因此先卡位，待後續開放接種後，優先取得提醒預約通知簡訊，籲民眾耐心等候。

指揮中心副指揮官陳宗彥下午記者會中說明，今天起離島、外島開始試行登記，但因為不限戶籍居住地，變成全國民眾都可登記意願，但因為第9、10類對象接種地點僅限金門、馬祖及澎湖，符合接種地點資格者才會收到預約資格簡訊，可於8日試行預約。

陳宗彥說，按原規劃希望本島第9、10類接種對象13日開放登記意願，但6日後登記意願的本島民眾，也無須於13日再次登記，各類接種人員由高齡優先，依序接種，登記後視疫苗數量開放預約，預計全國第9、10類民眾可於7月下旬開始分批預約，確保預約得到就一定打得到。

網路上流傳1922專線一段對於「本島民眾登記意願」答覆，指「疾管署已經發現系統有bug，本島民眾預約成功是異常狀況，疾管署正在討論，今天已經預約成功的，當做虛擬預約，或全數取消登記，等正式開放再做一次。」莊人祥澄清，此為假訊息，籲民眾勿轉傳。

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