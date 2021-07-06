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新北又有3人打疫苗後死亡 全都是接種AZ

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市再傳3起接種疫苗後死亡案件。圖／報系資料照
新北市再傳3起接種疫苗後死亡案件。圖／報系資料照

新北市再增3起接種疫苗後死亡案例，分別是86歲男性、90歲男性、58歲女性，其中2人有慢性病史，1人沒有慢性病，3人都是接種AZ疫苗後死亡，不過是否是因為施打疫苗造成死亡仍須由中央認定。

新北市目前接種完疫苗後死亡案例達到72例，其中一名86歲男性住在中和，本身並無慢性病史，他在6月17日接種AZ疫苗，6月18日至7月4日出現四肢無力的情形，昨天死亡。

新莊一名90歲男性則是在6月15日接種AZ疫苗，6月26至6月27日出現發燒及嗜睡的情形，6月30日死亡，這名男子本身有多重慢性病，包括糖尿病及高血壓。

鶯歌則有名58歲女性在6月16日於洗腎診所接種AZ疫苗，在7月1日至7月4日出現腹瀉，昨日死亡，本身同樣有多重慢性病。

新北市衛生局表示，市府都有將相關資料上傳疾管署通報系統，個案死亡原因是否與疫苗有關，還是要由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

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