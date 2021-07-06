王定宇建議不細分職業年齡大量打疫苗 議員許又仁反對

立委王定宇在臉書表示，台灣疫苗數量將不是問題，已建議指揮中心保留防疫必要劑量後，不再細分職業別、年齡，開始讓診所大量加入施打、開放全民掛號預約接種，儘速提高全民覆蓋率。台南市議員許又仁下午表示反對，認為台灣疫苗還嚴重不足，這樣子做更會亂象頻傳。

許又仁說，若疫苗充足這是對的做法，但現在疫苗仍然嚴重不足，市府仍應分齡依序施打。即使中央7月8日的配發量來讓70歲以上的長者施打，也僅五成比率，再降低年齡施打，只是增加空等待施打的人數。

許又仁強調，中央配發的劑量遠遠不夠地方政府開放年齡級距的需求，必定造成多僧多粥少的情形，預約不到的民眾怒氣向誰發？一定是第一線的診所和區里人員首當其衝，甚至可能發生衝突。

王定宇指出，明天華航自泰國載回台灣購買的約60萬劑，將會循序供貨；而AZ公司在6月28日就宣佈，之前因為生產出現問題，對東南亞含台灣供應出現問題，現在宣佈恢復正常供應，七月初將開始對東南亞含台灣供貨。

他說，這再一次證明，台灣不是沒有購買疫苗，是全球供應出現問題，從歐盟到東南亞都無法出貨，台灣政府還能透過外交折衝取得美日疫苗分享近5百萬劑，盡力為國人取得疫苗。目前加上也即將運來台灣的日本援助台灣的1百萬劑，台灣已經取得685萬劑，後續還會繼續供貨，數量將不是問題。

不過許又仁說，市府7月5日開放70歳以上施打疫苗，但因疫苗數不足，許多民眾從早到晚打電話都預約不上，親自到診所探詢，得到回應是不能現場預約或是已經額滿，多位里鄰長表示配合防疫但卻受到里民責難，亦有民衆到診所不耐等待而與醫護爭執。

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