日本「為人情」贈疫苗？ 網一面倒稱：別理所當然

日本無償贈送的124萬劑AZ疫苗上月4日運抵台灣，日本外務大臣茂木敏充今（6）日在例行記者會中更宣布，將追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，並在後天運送。對此，便有網友說明，自己的同事是覺得日本贈送疫苗只是因為國內根本沒人打，而自己則「純粹覺得感謝有人要送我們」，也好奇上網發文詢問網友「不知道大家對日本捐疫苗的看法又是如何呢？」

原PO在PTT上發文說明，日本上個月才送完一批AZ疫苗，現在第二批又快來了，而贈送原因則是說「很謝謝台灣當年311的幫助」，讓原PO的同事直言，其實AZ疫苗在日本根本沒什麼人要打，放著也是過期，所以贈送給台灣只是弄個順水人情而已，但原PO的感想則很單純「純粹感謝有人要送我們啦，不然等到國產的都出來了，國外的還沒買到」。

他這樣的想法也讓身邊的人認為「太過單純」，原PO便想藉此發文詢問廣大網友對於日本捐疫苗的看法。此文一出，不少網友便紛紛發表自己的看法，「說真的，日本肯捐二波很感恩，單純互助」、「明知有人想要特地放過期也不給，不能把順水人情看得理所當然」、「哪裡不好？送全世界都在搶的東西欸」、「以色列都要過期了還想賣，相比之下日本真的滿好心的啊」、「日本疫苗也是用他們國民的稅金買的，送你台灣還要被說是順水人情？」、「（原PO友人）講這種話真的其心可議，人家對你好，不但不感謝，還要扯一堆理由，那下次人家還會幫你嗎？」。

更有許多網友認為別把他人的善意當成理所當然，藉此感謝日本捐贈的疫苗，紛紛表示「感謝日本」，「感謝日本，對人心存感謝，這是做人最基本的」、「感謝日本，有疫苗沒什麼不好」、「只會存著～感謝日本的心～」、「覺得感動，謝謝日本」。

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