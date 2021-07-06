指揮中心：替第7類對象施打 可提高各縣市接種率

外界關注第7類疫苗施打對象，甚至有縣市牽扯特權疑慮，指揮中心今天重申，第7類對象分屬各縣市，中央分配疫苗會以整數撥配，努力施打可提高各縣市接種率。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心規畫疫苗接種對象，第7類為維持國家安全與社會運作，卻遭台北市長柯文哲直指是特權，台南市長黃偉哲則在臉書（Facebook）發文，表示無法接受柯文哲的說法。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在全國防疫會議會後記者會表示，今天在會中沒人認為第7類對象是特權，但部分縣市關心執行面，並提出建議改善措施。

陳宗彥重申，第7類疫苗接種對象是維持國家安全與民生所需等類別，分散在各縣市，也都屬於縣市首長轄區內的市民或縣民，替第7類對象施打疫苗，等於幫縣市提高接種率。

針對各縣市提出執行面問題，陳宗彥說，已陸續與第7類所屬的主管機關部會提出，也以提出改進，也向各縣市所屬業務局處說明報告，本週執行上大致順暢。

因1瓶疫苗可施打10到14劑，陳宗彥也說，中央在分配第7類對象時，醫療院所是採整數方式來配，會比原來要施打對象還要多，也請各縣市一起努力，協助提高接種率。

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