疫苗預約系統 待開放到第9、10類對象時啟動

中央流行疫情指揮中心說，新冠肺炎疫苗預約系統初步規劃，開放第9類「可能增加感染及疾病嚴重風險」罕見疾病及重大傷病者及第10類「50至64歲成人」時進行。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午在全國防疫會議後記者會表示，行政院政務委員唐鳳規劃的疫苗預約平台，視未來疫苗抵達台灣數量開放，初步規劃開放第9、10類時進行，以單週同品牌疫苗模式預約，如這週接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗、下週施打莫德納（Moderna）疫苗。

截至昨天，全台已251.8萬人次接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗。

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