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圖卡／唐鳳疫苗預約系統來了！開放這兩對象 操作4步驟看過來
新冠疫苗接種踴躍，由行政院政務委員唐鳳今天說明疫苗預約系統，分為四個步驟，主要為意願登記，發送簡訊，預約接種，，第四就是實際接種疫苗。
首波金馬澎三離島先開始試辦，從今天早上十點開始預約，上網1922.gov.tw，填入身分證字號與健保卡左下角健保卡號即可預約。目前開放第九類和第十類民眾預約，判斷標準為以64歲為高限，或持罕病和重大傷病以證明卡。
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