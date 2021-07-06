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日本宣布追加贈113萬劑AZ疫苗 後天運送來台

唐鳳疫苗預約系統今上線試辦 預約4步驟看這裡

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圖卡／唐鳳疫苗預約系統來了！開放這兩對象 操作4步驟看過來

聯合新聞網 / 綜合整理

新冠疫苗接種踴躍，由行政院政務委員唐鳳今天說明疫苗預約系統，分為四個步驟，主要為意願登記，發送簡訊，預約接種，，第四就是實際接種疫苗。

首波金馬澎三離島先開始試辦，從今天早上十點開始預約，上網1922.gov.tw，填入身分證字號與健保卡左下角健保卡號即可預約。目前開放第九類和第十類民眾預約，判斷標準為以64歲為高限，或持罕病和重大傷病以證明卡。

預約網站：https://1922.gov.tw/vas/

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