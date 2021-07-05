莫德納第二批配發 65-74歲長者優先

5日配發各縣市共89萬3,900劑莫德納疫苗！指揮中心指揮官陳時中表示，這一批疫苗分配量以65至74歲長者數的20%進行估算，且長照單位高齡者、洗腎患者也在此年齡層內，希望能將族群內的涵蓋率提升到50%以上。

加派莫德納疫苗

日前指揮中心已在7月1日分兩批配發各地方政府共64萬3,020劑的莫德納疫苗，第二階段也是分兩批發放，併同第一階段第二批疫苗，於5日共配出89萬3,900劑，其中以新北市16萬5,200劑最多，台北市12萬4600劑次之。

此外，指揮中心統計，截至目前為止，累計接種2,518,860人次，AZ接種1,955,561人次，莫德納接種563,299人次，疫苗接種人口涵蓋率約10.52%。5日新增2例莫德納疫苗接種後死亡之不良事件，為73歲男性及84歲女性。

AZ 施打年齡擬下調

關於長者因為副作用及接種後死亡案件頻傳，出現AZ疫苗緩打潮，有記者提問，指揮中心是否考慮開放青壯年族群或其他公費對象接種？對此，陳時中回應，會做意願調查確認是否有人想打，再考慮往下開放，「沒有道理把疫苗放在那裡等。」

而目前AZ疫苗的剩餘數量，指揮中心發言人莊人祥則指出，指揮中心尚有6萬劑要保留給接種第二劑疫苗的接種者，其餘11萬劑在地方持續施打中。

解封待研議

此外，針對疫情降溫、疫苗涵蓋率上升，7月12日是否有望解封，陳時中強調，「目前還沒決定要在12日進行解封」，但會調整行業別管制措施，且整體研議方向以「全國一致」為主，不會以縣市為單位解封。對於各縣市的零星感染，陳時中說，會持續透過實際疫調結果畫出熱區，並展開防堵。

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