疫苗沒道理放著等 陳時中：盡快開放青壯年接種

指揮中心指揮官陳時中今天表示，現有疫苗可涵蓋大部分的高齡與風險人員，且AZ疫苗也有剩餘，疫苗沒道理放著等，接下來會盡快開放青壯年族群接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗陸續大規模接種，外界關心是否會進一步往下年齡層開放，以衝高疫苗覆蓋率。對此陳時中回應，此波250萬劑莫德納疫苗接種後，可涵蓋很大一部分的65歲以上族群與第一線風險人員，接下來就希望盡快開放青壯年接種。

媒體提問，部分長者不青睞AZ疫苗，是否可開放青壯年接種。陳時中回應，下一波將進行意願調查，若疫苗真的沒人打，就會往下開放，「沒道理放在那裡等。」

指揮中心發言人莊人祥說，目前中央保留6萬劑AZ疫苗供第2劑接種，而已配發地方政府的疫苗數仍有11萬劑，後續會持續擴充。

提及疫苗分配，陳時中說，已開放第7類、即維持國家安全與社會運作的人員接種，由主管機關制定造冊原則，並由執行單位實際造冊，最後由主管單位依疫苗數量與緩急輕重來分配。

陳時中說，萬一主管機關漏列的情況，可在既有分配量內調配，如捷運工作人員、公車司機等，就屬交通部掛一漏萬。但他坦言，一定無法做到100分，每個人都認為自己的行業有相當重要性，只能盡量滿足。

另網傳高雄市要徵收原本要給國軍施打的莫德納疫苗給長者施打，莊人祥澄清，高雄市施打爆量，各部會與軍方協助疫苗調撥周轉，今天高雄市府已經歸還疫苗，且今天也有新一批疫苗撥配到各縣市。

針對醫護人員盼同住家人納入疫苗接種對象，陳時中說，先前曾短暫開放，但隨疫情緊張疫苗短缺而暫停，如今考量多數醫護已接種，故將其納入第7類人員，未來或會重新考慮開放，但目前並無此規畫。

媒體詢問疫苗混打研究計畫進度，陳時中說，計畫核可後還要執行，並找到人體試驗對象，後續還要抽血檢查，結果沒這麼快出爐；雖不排除國際資料相當明確、且疫情有需求時可評估執行，但仍會經專家討論判斷。

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