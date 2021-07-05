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疾管署遭指疫苗超額施打 陳時中：人員皆符合規定

中央社 / 台北5日電

外界質疑疾管署疫苗接種數超過編制內人數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天強調，維持防疫量能，以防疫業務推動與確保同仁防護能力為首要，人員皆符合規定。

針對近日媒體報導「疾病管制署造冊人數，超過編制內人數」一事，指揮中心今天發布新聞稿澄清，疾管署為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫主責機關，負責疫情監控、邊境檢疫、社區防疫、感染管制及病毒檢驗事項等相關業務，疾管署造冊1261人。

陳時中說明，疾管署造冊對象除了編制內人員，包含正式職員、聘僱人員、工級人員，共計850人；另外，尚有研發替代役、臨時人員、駐點及承攬人員等411人，該等人員負責協助支援各項業務推動，包含協勤保全人員、資訊委外駐點等。

陳時中強調，這些人員協助邊境檢疫作業及檢疫、隔離與預防接種等系統管理維運，都擔負重要職責，也屬指揮中心公布第一類「維持醫療量能-醫事人員」及第二類「維持防疫量能-中央及地方政府防疫人員」，兩者共造冊1261人，人員皆符合規定。

據指揮中心規定，為維持防疫體系運作，相關防疫人員與醫護人員均列為公費疫苗接種的優先施打對象，包含第一類「維持醫療量能-醫事人員」及第二類「維持防疫量能-中央及地方政府防疫人員」。

其中第二類對象為「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」以及「港埠執行邊境管制之海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空安全等第一線工作人員」等。

新冠疫苗

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