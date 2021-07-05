松山機場基隆港第一線人員接種疫苗 2天逾2800人

交通相關從業人員陸續接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，松山機場與基隆港第一線人員共2800人今、明兩天施打疫苗，交通官員今天視察現場狀況，秩序良好。

日前桃園機場第一線人員、計程車司機陸續開始接種疫苗，交通部民用航空局今天說，目前協調台北市立聯合醫院仁愛院區醫護人員在松山機場國際線報到大廳，為工作人員施打疫苗，今、明2天預計可施打742人。

交通部次長祁文中與民航局長林國顯今天到松山機場關心疫苗施打情形，並向醫護人員表達謝意，同時也視察國際入境旅客全面進行病毒核酸PCR篩檢的設施、動線。

祁文中也與航港局長葉協隆、台灣港務公司基隆分公司總理高傳凱，赴基隆港東二、東三碼頭疫苗施打站，視察施打疫苗作業情形，並慰勉現場醫護作業人員辛勞。

航港局說，衛福部基隆醫院協助港區人員施打疫苗，現場秩序良好，每小時可施打150人，今、明兩天共可施打2068人，包括：引水人、航安及港區關鍵基礎設施人員、航海測驗試務人員、驗船師、船員、港區第一線從業人員及內陸貨櫃集散站等第7類關鍵基礎設施人員。

商品推薦