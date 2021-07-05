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再配89萬劑莫德納 陳時中：不會4週就開放打第2劑

中央社 / 台北5日電

指揮中心今天將再配發89萬3900劑莫德納疫苗至地方政府。依國際指引莫德納疫苗接種第2劑可間隔28天，但指揮官陳時中表示，目前不規劃4週後就開放民眾施打第2劑。

國內共有274萬劑莫德納（Moderna）新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，分別是6月18日抵台的24萬劑自購疫苗，以及6月20日抵台的250萬劑美國贈送疫苗，中央已於7月1日第一階段撥配各地政府64萬3020劑，今天將啟動第二階段配發，共89萬3900劑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中說明，第二階段各地方政府分配數量以65至74歲長者20%人口數所需疫苗數量核估，併同第一階段第二批疫苗。兩階段規劃地方政府分配量累積153萬6920劑，希望重症高危險族群，如長照、洗腎患者的配發量可超過人口50%以上。

據疾管署「COVID-19疫苗簡介」，莫德納疫苗接種劑次為2劑，目前依國際指引及衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議接種間隔為至少28天。陳時中說，這批莫德納疫苗不會開放4週後就施打第2劑。

陳時中說，目前國際相關文獻多認為，距離第1劑莫德納疫苗6週後，接種第2劑效果較好。考量國內現有莫德納疫苗供需，現階段希望以盡量讓越多人施打第1劑越好為方向，提升涵蓋率，建立社區防禦力為最主要目標。

有媒體提問，接種第1劑新冠肺炎疫苗後，若不慎確診是否可打第2劑疫苗，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，據研究顯示，確診者在康復3個月可接種新冠肺炎疫苗。事實上，注射1劑就可以產生很強的免疫加強效果，第2劑可晚一點打。

民眾接種新冠肺炎疫苗希望可為出國做準備，回歸正常生活，但近日外界擔憂台灣新冠肺炎疫苗接種卡寫法不一，未來出國恐怕會因此卡關。對此，陳時中表示，基本上疫苗接種卡走向資訊化可能性最高，擬將醫院證明統一規格化。

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