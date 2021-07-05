聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄老翁疑打莫德納後猝死 市府陸續發放5萬元慰問金
高市有長者打完疫苗後死亡案件，社會局今證實，除了打AZ疫苗完後猝死案發放5萬慰問金，今天下午也將前往打莫德納疫苗後猝死老翁家中發放5萬元，這也是高市首例。
新冠肺炎疫情升溫，高市3日一名74歲老翁施打莫德納疫苗後猝死案，市府衛生局已向中央通報疑接種疫苗後不良反應。民政局會同衛生人員慰問家屬及協助處理後續。
不過有媒體報導，當地里長替家屬抱屈「打完疫苗突然就死了，沒有慰問金，讓人覺得很沒人情味」，也有許多媒體在高雄防疫會議詢問市府是否比照桃園、台中，針對疑似疫苗接種不良反應死亡者，先發放慰問金，但市府未證實。
高雄市政府社會局今天向中央社記者表示，先前疑似打完AZ疫苗後過世的幾例，市府這一兩週內都有派社會局人員及區公所人員前往家中或高市殯葬處停棺處慰問，並發放新台幣5萬元慰問金。
針對小港74歲老翁打完莫德納疫苗猝死，社會局指出，市府也派員在下午2時前往老翁家中慰問關懷，同樣也會發放5萬元慰問金，這也是高市首例發放施打莫德納疫苗猝死慰問金案件。
疫情快報
▪【疫情專題】7月5日增本土確診28例、死亡1例
▪【今日疫情懶人卡】屏東白牌車乘客居隔確診 基隆男確診亡7家人全陰性
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言