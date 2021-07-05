新北外送員淪疫苗人球 議員怒批陳時中：官僚心態

餐廳及速食店自顧外送員未列入接種名冊，指揮中心指揮官陳時中在前日指可向主管機關上報；新北市議員葉元之表示，新北早在6月底就報餐廳的主管機關經濟部，但卻遭踢皮球是交通部責任，讓他批評中央在互推責任，這樣官僚心態怎能將防疫做好。

中央流行疫情指揮中心日前開放外送平台外送員接種疫苗，但許多餐廳與速食業者卻被排除在外，引發從業人員不滿；陳時中回應，有需要的民眾可由主管機關上報，因為「指揮中心無法瞭解每個行業」。

葉元之批評，陳時中真的是一位「太極拳的高手」，把事情推得一乾二淨，而事實上，新北市經發局早在6月底發文給餐廳的主管機關經濟部，建議將相關運輸人員列為第七類施打對象，但經濟部的回函卻沒有要轉達指揮中心的意思，還說指揮中心已經將「運輸與倉儲業者」列為第七類，且是由交通部所管。

葉元之指出，陳時中說人員可向主管機關反應轉報指揮中心，但反應後卻得到重述指揮中心的規定，原來新北向中央喊了半天，只能得到這種鬼打牆的答案，這麼不接地氣的防疫機關，防疫工作怎麼會做好，「真的是爛政府」！

葉元之還說，外送平台的造冊也很奇怪，有新進外送員向他陳情，自己是剛加入外送工作，但公司說只有6月24日前接過單的才能造冊，這難道是自動判定6月25日後加入的外送員自帶金剛不壞之身？葉元之更指出，其實該名外送員是一位媽媽，本來在金融機構上班，但因疫情影響遭放無薪假在家帶小孩，所以才會去兼做外送員。

葉元之認為，三級警戒下，所有外送員都是穩定社會運作的重要力量，應該不分行業及年資獲得同樣保障，也希望中央官員們能多了解基層心聲、多接地氣，迅速將同性質行業納入施打疫苗造冊中，而不是總坐在辦公室防疫，任由官僚機構互推責任。 經濟部給新北市政府的回函。圖／葉元之提供

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