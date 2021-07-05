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傳數十萬AZ疫苗7月7日到貨？ 指揮中心回應了

7月12日分區解封？ 陳時中曝新策略：不會以縣市為單位

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唐鳳的疫苗接種預約系統將上路 陳時中：金馬澎先試辦

聯合報 / 記者楊雅棠黃惠群邱宜君陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自指揮中心直播影片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／擷取自指揮中心直播影片

新冠疫苗接種踴躍，由行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗預約系統即將上路。指揮中心指揮官陳時中表示，預約系統將於明天上午全國防疫會議進行討論，會後指揮中心記者會將說明登記預約流程。

陳時中表示，疫苗到貨愈來愈多，將針對年齡層繼續往下施打。目前預約系統將先進行醫院預約登記，將於明天全國防疫會議討論後修正方案。由於需要行政人員協助，將安排教育訓練。並會先和金門、連江和澎湖討論，由於這三處地方規模較小，可在醫院做登記試辦。

至於系統預約是否會分年紀優先順序，或是比照口罩實名制以身分證分流？陳時中表示，未來將先試辦意願登記，施打順序前十類沒有變，但有一些細節會滾動式檢討。

而之前民眾接種AZ疫苗出現嚴重過敏反應，是否可以混打莫德納疫苗？發言人莊人祥表示，6月20日ACIP委員會就已決議，若接種AZ第一劑出現症狀，通報到疾管署疫苗不良事件不良系統，便可依此證據，接種不同的疫苗完成接種。

至於醫護人員同住者是否會納入優先施打？陳時中說，之前因醫護接種意願不高，因此連同同住者也一併納入施打，但隨疫情緊張，大部分醫護都已接種疫苗，同住者就沒有列到第七類。未來指揮中心會重新考慮，但目前沒這樣規劃。

新冠疫苗

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