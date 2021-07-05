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再傳自購疫苗到貨 華航將在7日載58萬AZ疫苗抵台
儘管確診人數呈現下降趨勢，國內新冠疫情危機仍在，許多民眾期待能夠盡快施打疫苗，回到正常的生活，而據《鏡週刊》報導指出，華航將於7日下午，從泰國曼谷載運58萬劑我國自行購買的AZ疫苗回台。
目前，我國總採購的疫苗包括向原藥廠購買的1000萬劑AZ疫苗、505萬劑莫德納疫苗，以及向COVAX平台購買的476萬劑，還有聯亞及高端的各500劑國產疫苗，總計約採購了近3000萬劑新冠疫苗。
而這些自購疫苗已到貨的僅有向COVAX平台購買的60萬劑AZ疫苗，以及向原藥廠購買的11.7萬劑AZ疫苗、80萬劑的莫德納疫苗。另外，再加上日本捐贈的124萬劑AZ疫苗、美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，目前總計已到貨約525萬劑，若再加上預計7日抵台的58萬劑，整體的疫苗量將達583劑。
對此，關於7日將有58萬劑AZ疫苗抵台的消息，行政院與華航皆尚未證實，表示將統一由中央疫情指揮中心說明。
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