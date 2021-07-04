開放留學生接種第2劑 旅遊醫學門診醫院加配劑量

國際新冠肺炎疫情延燒，指揮中心已開放施打過1劑疫苗留學生、商務人士等接種第2劑，發言人莊人祥表示，為此已加配劑量給設有旅遊醫學門診的醫院，可優先選擇這些醫院，避免預約不到疫苗。

中央流行疫情指揮中心4月21日起開放新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗自費接種，當時有不少留學生接種，但5月15日起暫停預約自費疫苗後，不少已接種第1劑的留學生擔心無法如期完成第2劑接種，指揮中心終於在6月22日公布，7月1日起擴大施打對象，其中包含已完成接種第1劑疫苗者。

雖然已完成接種第1劑疫苗的留學生終於可以預約施打，但第2劑接種預約搶手，以台大醫院為例，台大醫院於6月23日公布開放AZ疫苗第2劑網路預約，但截至7月16日20診通通額滿。

台北醫學大學附設醫院同樣已經開放AZ疫苗第2劑網路預約，但有民眾反映，因為預約系統沒區分第1劑或第2劑，想施打第2劑疫苗的民眾只能與接種第1劑的民眾搶名額，預約困難度更高，7月5日至9日5個疫苗門診皆已滿額。

三軍總醫院針對AZ疫苗第1劑為旅遊醫學門診自費施打者，需於開診日持接種紀錄卡至三總兵役複檢櫃檯現場查驗身分及第2劑間隔日期，採臨櫃方式掛號，每天每診次現場號限20號。

據台北榮總網站資訊，針對4月30日以前於該院接種第1劑AZ疫苗，且距第1劑施打時間已超過10週的民眾，可於7月5日至9日接種，目前該院系統仍可預約。

馬偕醫院自6月28日起加開施打AZ第2劑疫苗特別門診，並隨政府配發疫苗期程直至疫苗用罄，自行網路預約掛號後，持健保卡、疫苗接種黃卡即可看診，該系統現階段開放預約時間為7月5日至10日，每診可預約掛號100人，目前共11診皆還有名額可供預約。

留學生急需在出國前完成第2劑接種，但疫苗搶手，且各醫院系統不統一，預約困難度大增。莊人祥今天晚間告訴中央社記者，近日已發下公文提醒各醫院陸續開放第2劑疫苗接種預約，附有旅遊醫學門診的醫院多是過去開放自費接種地點，特別加配疫苗供留學生使用。

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