拚打疫苗 高醫單日接種量破5000人創新高
全台各大醫療院所投入新冠肺炎疫苗接種，高醫統計，自6月4日協助接種疫苗以來，接種人數已破4萬，尤其7月2日接種5026人，更創下單日新高。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天表示，自6月4日在巨蛋體育館、岡山農工、莊敬國小、靜思堂及高醫院本部接種站施打新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗以來，至今已接種超過4萬人。
根據高醫統計，7月2日接種5026人更創下單日新高，7月3日也接種4612人，今天預計也接種超過3000人。
院方表示，只要是替高齡長者施打疫苗，都是採宇美町式，接種場地也都是無障礙環境，輪椅可進出，並備有急救設備、擔架等，若有人施打後感到不適，現場醫生也會立即提供醫療服務，完成相關處置。
此外，高醫也體恤孕婦可能有小孩要看顧，不適合把小孩單獨留在等候區，在媽媽準備施打的座椅旁，多添一張椅子給孩子坐，就近相伴。
一名高醫行政人員說，光7月1日在巨蛋體育館接種站8線半天就打了1700人，忙到沒時間休息，抽藥區的人員狂抽1700劑，抽完還要奔全場送藥，真的很猛，施打數量每天都在刷新紀錄。
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