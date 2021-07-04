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疫苗接種漸入佳境 澎湖施打率73％、涵蓋率20％

中央社 / 澎湖縣4日電

澎湖擴大疫苗接種，澎湖縣政府表示，截至3日止，中央配發的疫苗2萬8840劑，已完成施打有2萬1087劑，剩下7753劑，施打率達73%，涵蓋率約20%。

縣府表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種，預約周末休假日施打人潮多，各鄉鎮市公所都安排集中在公所與院所內施打，縣府估計這3天來，至少有5000人完成接種。

縣府擴大至第10類的50到64歲民眾預約接種，由於這一族群有2萬3600人，大部份都是上班族，且數量最為龐大。

包括馬公、湖西、西嶼與望安等公所，這2天周末假日除出動專車接送預約民眾前往公所或衛生所接種外，湖西公所施打有350人，還提供一份飲料與餅乾，馬公東文社區更高達400人之多。縣府表示，澎湖疫苗施打量，在2日和3日分別有2083和2209人完成預約接種，今天還持續進行施打中，預估3天完成接種的民眾超過5000人。

縣府表示，中央撥配澎湖的疫苗總共有2萬8840劑，其中AZ疫苗有2萬1000劑、莫德納有7840劑，以澎湖第1至10類施打對象5萬8499人，截至3日止，完成接種有2萬1087人，預估中央所配發的疫苗12日前完成接種，不足的疫苗，將積極向中央增加配發數量，以提高接種率。

縣府表示，澎湖疫苗施打的預約平台，預約登記超過配發的疫苗量，4日暫停開放預約，也將同步爭取政委唐鳳所開發的疫苗預約接種平台，能優先開放澎湖使用。

新冠疫苗

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