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國內新冠肺炎疫苗接種率破10％ 擬開放留學生第2劑

中央社 / 台北4日電
指揮中心公布，截至今天上午台灣新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率終於突破10%。圖為新北三重體育館幫72歲以上長者施打莫德納疫苗。記者葉信菉／攝影
指揮中心公布，截至今天上午台灣新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率終於突破10%。圖為新北三重體育館幫72歲以上長者施打莫德納疫苗。記者葉信菉／攝影

國內新冠肺炎疫情延續，民眾接種疫苗踴躍，指揮中心公布，截至今天上午台灣新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率終於突破10%；另外指揮中心正研擬開放留學生接種第2劑疫苗。

國內7月1日起擴大新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打對象，但許多縣市直到2日才開放接種。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，7月3日新冠肺炎疫苗接種14萬9000多人次，截至目前為止，累計接種243萬7809人次，新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率約10.18%。

指揮中心4月21日起開放民眾預約新冠肺炎疫苗自費接種，當時有不少留學生自費接種第1劑疫苗，但5月15日起暫停預約自費疫苗，已接種第1劑的留學生紛紛向地方政府反映希望納入接種對象，指揮中心始終不願鬆口，指揮中心指揮官陳時中今天終於透露，考慮開放留學生打第2劑疫苗。

新冠疫苗 留學生

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