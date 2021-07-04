國內新冠肺炎疫苗接種率破10％ 擬開放留學生第2劑

疫情凸顯了階級意識，也逐漸造成世代不公，多數年輕世代恐成為這次「疫苗人權」不公的受害者。台中市日前在開放民眾排隊打疫苗殘劑時，有許多年輕人排隊趕打疫苗，一位打到疫苗的年輕人說，他對國產疫苗沒有信心，寧願早一點排隊打國外疫苗。最近台中市府也傳出，一些年輕公務人員很擔心他們必須施打國產疫苗...

2021-07-04 17:16