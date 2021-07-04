北市傳統市場全打疫苗 柯文哲：中正萬華優先

為防堵市場疫情傳播鏈，台北市長柯文哲今天說，明起至11日止將針對北市傳統市場工作人員施打疫苗，預計打1萬8880劑，接種順序以中正、萬華區優先，並陸續造冊處理。

柯文哲下午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）線上防疫因應記者會，針對昨天在萬大市場、環南市場和第一果菜市場篩檢3610人，有9人PCR核酸檢測為陽性，其中3人先前已染疫且解除隔離。

他指出，這3人CT值都在31以上，其傳染性相對低，近來發現有些已染疫者後來的PCR檢測結果長期都會是陽性，對於這些已感染但傳染性較低、CT值在30以上者，將比同檢測陰性者處理，會發給解除隔離通知書，還是可進入批發市場工作。

柯文哲表示，總結北市批發市場7月1至3日大規模PCR篩檢1萬3607人，有相當戰力，將來北市可直接快速做PCR篩檢，且98%醫院當天都可有結果，將研議鼓勵未來家戶內使用快篩。

他提到，今天到萬大指揮所和中央防疫醫師進行討論，針對北農抗疫三步驟先採用快篩、施打疫苗和PCR檢測方式，是因為台灣在5月15日前的PCR能量很差，且先前中央還出現校正回歸現象。

柯文哲指出，因為過去1年多沒做篩檢，直到5月15日後確診案例大幅上升，才被迫從國外買機器進來，大規模PCR檢測能力是在6月中之後才有。

他提到，北農群聚案於6月21日是採用快篩、PCR一起做，但因中央規定6月24日快篩陰性者才能進場，因北農每天進場1萬多人很複雜，進行5000多例快篩發現流動人口太多，造冊有困難度，和苗栗電子廠固定人口狀況完全不同，難以清零。

柯文哲說，後續才決定針對1萬4000人開始打疫苗，不過要10至14天才有效果，所以7月1日起再花3天進行大規模PCR，但發現無症狀黑數實在太多，所以決定7月8再做1次PCR，將可能感染者處理掉。

柯文哲建議，中央應針對確診者進行基因定序，若都是英國變種，1劑疫苗應該有相當程度保護力，情況不同戰術（政策）也要變化。

柯文哲表示，從這十幾天疫情發展情況發現，自第一、二批發市場到環南市場全面打疫苗後，觀看此模式是否會散到傳統市場，所以和中央商量，撥給2萬751劑疫苗，預計從明天起至7月11日止，針對北市傳統市場工作人員先施打一輪疫苗，預計打1萬8880劑。

他指出，實際市場工作人數可能超過上述數字，但有造冊者先打，期間會陸續收集名冊，再向中央爭取更多疫苗，若不夠也會挪動北市原有疫苗量先因應，要走在疫情前面防堵。

柯文哲說，研究過去全球疫情似乎未有將市場當作主要傳播鏈的案例，將再做研究，但因要花7天時間打疫苗，台北市市場處有安排接種順序，中正、萬華區優先，再來大區優先，小區或流動攤販本週將陸續造冊處理。

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