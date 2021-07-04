疫苗人權不平等 年輕人憂打國產疫苗

疫情凸顯了階級意識，也逐漸造成世代不公，多數年輕世代恐成為這次「疫苗人權」不公的受害者。台中市日前在開放民眾排隊打疫苗殘劑時，有許多年輕人排隊趕打疫苗，一位打到疫苗的年輕人說，他對國產疫苗沒有信心，寧願早一點排隊打國外疫苗。最近台中市府也傳出，一些年輕公務人員很擔心他們必須施打國產疫苗。

疫情凸顯人權不等

市府公務系統流傳，照目前的疫苗的進口（包括捐贈）與採購進度，多數年經非第一線防疫公務人員，依照分類排序，都是排在最後一類；而國外進口疫苗打完後，勢必只剩國產疫苗，但國產疫苗在沒有經過三期檢測及國際認證前，很多年輕人對施打國產疫苗沒有信心。

自防疫三級警戒以來，陸續顯現了社會現實面，不同階級、不同產業、乃至不同年齡世代，在台灣原來是有不同人權等級的。去年原本有很多在歐美僑居或在中國大陸工作的台灣民眾，紛回台避「疫難」，今年這些人以及有辦法的人，又飛回海外避險以便施打疫苗。

生命保障是基本人權

而多數為工作、家庭打拼的年輕人，只能乖乖在台灣等著打疫苗。問題是，台灣政府採購疫苗的緩慢無力，導致疫苗遲未能進口，中央政府也拿不出具體說明。然而，可確定的是，中央堅持採購的3千萬劑疫苗中，必須有1千萬劑是國產疫苗！

曾任蔡政府首任行政院長的東洋製藥董事長林全，早於去年底就有機會採購3千萬劑國外疫苗，如今許多年輕人為此扼腕，若林的3千萬劑採購確定，他們可以不必淪為國產疫苗的實驗品。在年輕人心目中，打疫苗和愛台灣無關，而是和生命權、生存權有關。

網軍壓制言思 年輕人恐反撲

政府長期標榜民主與人權，但似乎只重視政治人權，實際上還有各種經濟、教育、基本工作與生存權等，都需要有人權，而不只是政治；如今，包括言論自由，受到相關部會豢養網軍的影響，動不動就出征不同意見者，也造成實質寒蟬效應。年輕人的思想與言論，受到相當程度的禁錮而不自知。

除少數積極人士，多數年輕人忙於追求經濟獨立、成家立業，根本無暇為自己多發聲；受制於體制的年輕公務人員更不易公開表達反對意見，如今若因政策使然迫使年輕人必須施打國產疫苗，恐將引起他們的行動反撲！

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦