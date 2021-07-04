與上海復星採購BNT疫苗？ 陳時中：有消息會報告

傳上海復星為台灣購買BNT疫苗代理成立專案小組，將提供台積電、鴻海及慈濟三方共1500萬劑疫苗，對此，指揮中心指揮官陳時中今天回應，有消息、有結果會跟大家報告。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，疫苗需求增加，民間紛紛投入協助採購，據外媒報導指出，鴻海集團創辦人郭台銘和台積電2日與BNT疫苗代理商上海復星醫藥達成初步協議並簽署法律文件，各採購500萬劑。

郭台銘今天上午發聲明表示，希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導，反而可能妨害台灣取得疫苗的時程。

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