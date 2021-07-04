侯友宜宣布新北下波莫德納開打 70、68歲分梯接種

新北市長侯友宜今日宣布第2波莫德納疫苗規畫，預計分兩階段，6日開放70歲、60歲以上原住民長者預約，8日開打；68歲、58歲以上原住民長者10日開放預約，12日開打。侯友宜表示，只要民眾年紀到、時間到，疫苗一定打得到。

新北維持上波莫德納疫苗方式，這次仍採預約制，長者包括28處中大型接種站、29區衛生所、34家醫療院所以及186間診所都能打到；而第1到5類人員則要到29區衛生所與34家醫療院所才能施打。

侯友宜指出，第2波莫德納不限戶籍長者都能打，首批70歲、60歲以上原住民長者6、7日預約，8、9日分時段接種；第2批68、58歲以上原住民長者，則是10、11日預約，12、13日分時段接種。

市府說明，這波疫苗約16萬劑，兩階段會平分，侯友宜表示，民眾都可透過QR code快速預約，或是請區政人員協助，民眾只要年齡到、時間到，疫苗一定打得到。

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