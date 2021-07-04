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台中市何時微解封？ 盧秀燕曝兩大原則

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台中市70歲以上7日開打 幼兒園安親班教師等萬餘人也在內

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布7日起70歲以上市民開打疫苗，五大專案對象萬餘人也在內。圖／取自臉書直播
台中市長盧秀燕宣布7日起70歲以上市民開打疫苗，五大專案對象萬餘人也在內。圖／取自臉書直播

台中市長盧秀燕今宣布7月7日到9日(周三到周五）連3天為70歲以上一般市民、60歲以上原住民注射疫苗。另市府爭取到殯葬業第一線人員、台中7大批發市場、公私立屠宰場及公私立托嬰中心人員，7月7日起注射疫苗。

台中市長盧秀燕今在台中市疫情指揮中心線上記者會指出，台中今日本土、境外零確診，但不能掉以輕心，面對疫情「寧嚴勿鬆」日前新增2名本土確診案例，市府從掌握確診者的相關足跡後，便快速圍堵疫情，當機立斷火速設立前進指揮所，並於美麗殿社區、十甲旺市場設立快篩站，鼓勵居民前往快篩，截至昨日中午累計篩驗1853人，全數陰性， 暫時解除危機，持續監控。

市府統計到昨晚，台中市接種疫苗的有26萬人，75歲以上市民預估到今天截止，共打近8 萬人左右，注射率有六成，已達標。

另針對全市1.7萬名孕婦，到昨晚止已有2400多人打莫德納疫苗，盧秀燕強調，孕婦打疫苗必須跟產科醫師諮詢，得到醫師同意，並在醫療院所施打，她保證，所有的準媽媽都有疫苗可打。

台中市將有9萬1420劑，盧秀燕提出大型接種計畫，放70歲以上一般市民、60歲以上原住民都是下一波的新對象，7月7日到9日在全市65處快站施打，輪到的市民就在家等通知，由民政系統里鄰長送通知單到宅。戶籍在外縣市，如與台中市的子女等同住，沒辦法造冊，但仍可到醫療院所、衛生所預約施打。

另市府爭取5個專案注射，包括公私立托嬰中心人員、台中7大批發市場1940人、公私立屠宰場1099人、幼兒園與安親班人員1萬0177人、殯葬業第一線人員250人。均由中央同意造冊，依疫苗配發時間通知施打對象。

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