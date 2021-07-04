台中獲配疫苗9萬餘劑 70歲以上市民7日開打

台中市今明新獲撥91420劑的莫德納疫苗，市府表示7日至9日連續3天將替70歲以上市民，以及60歲以上的原住民接種，而且戶籍未在台中市也可接種，里鄰長將把通知單送到府。

另針對7大批發市場、公私立屠宰場、公私立托嬰中心、幼兒園和安親班人員，經市府向中央流行疫情指揮中心爭取，7日起也將開始接種。 台中市今明新獲撥91420劑的莫德納疫苗，市府表示7日至9日連續3天將替70歲以上市民，以及60歲以上的原住民接種。圖／台中市政府提供

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