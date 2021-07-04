聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中獲配疫苗9萬餘劑 70歲以上市民7日開打
台中市今明新獲撥91420劑的莫德納疫苗，市府表示7日至9日連續3天將替70歲以上市民，以及60歲以上的原住民接種，而且戶籍未在台中市也可接種，里鄰長將把通知單送到府。
另針對7大批發市場、公私立屠宰場、公私立托嬰中心、幼兒園和安親班人員，經市府向中央流行疫情指揮中心爭取，7日起也將開始接種。
疫情快報
▪【疫情專題】7月4日增本土確診37例、死亡2例
▪【今日疫情懶人卡】北農、環南爆群聚再增9人PCR陽性 本土+37添2死
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言