打疫苗兼產檢 台大醫院單日接種量全台第一

新冠肺炎疫苗擴大接種持續進行，台大醫院統計，7月2日替2613人接種疫苗，單日接種量創全台第一，且孕婦打疫苗還有醫師評估與產檢。院方呼籲，符合接種對象者盡快前來打疫苗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，台大醫院自6月15日開始配合政府擴大接種政策，在台大醫院國際會議中心及醫學院體育館設立7線的大量接種站，調派百餘名醫護人員替民眾打疫苗。

院方表示，至今台大醫院接種站已服務1萬4967名民眾，在2日更創下單日接種量全台第一，一天就替2613人打疫苗。

院方表示，接種場地是無障礙環境，輪椅可直接進出，有停車場方便家屬接送長者，並採宇美町式病人坐著不動醫療人員移動的方式，降低長者跌倒風險，等候動線也備有坐椅，使用彩虹七色來引領動線，且場地不在醫院中，減低民眾出入醫院的風險。

台大醫院並從6月22日開始，加設孕婦特別診，共8線，額外提供婦產部主治醫師諮詢，於現場提供超音波及胎心音檢查，截至目前已替1396名準媽媽接種。

不少民眾對打疫苗感到焦急、害怕，到場後也容易緊張，台大醫院疫苗團隊發揮巧思，設置活潑可愛的打卡立牌，鼓勵民眾來接種疫苗，並打卡記錄歷史性的一刻。

台大醫院強調，疫苗覆蓋率是疫情控制不可或缺的環節，呼籲符合接種對象的民眾，盡速前往接種疫苗，保護自己、保護家人。

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