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台東連24天零確診 明開打莫德納疫苗

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東連24天零確診，明將開打莫德納疫苗。本報資料照片
台東連24天零確診，明將開打莫德納疫苗。本報資料照片

台東縣今天邁入連24天+0，明天起施打莫德納疫苗，如今幾乎已經額滿，希望在7月8日第2批疫苗送抵之前盡量打完，不要影響第3批4800劑的時程。

台東縣目前疫苗施打率接近1成，仍有超過9成民眾尚未打疫苗，莫德納疫苗前2批分別於7月1日、8日送8400劑和5600劑到台東，但有753 劑須交給台東各監所使用，其中第1批經過3天預約幾乎都已額滿，明天即將施打；如施打情況夠快夠順，中央承諾第3批會盡速撥下。

第一線醫護人員施打率已經超過9成，消防人員82.5%、警察90.4%，滿75歲長者也逾8成。縣府認為已足以維持第一線工作安全防護，坊間有人質疑為何會先給少對外接觸的監所，縣府表示是矯正署為各監所爭取的用量，以免感染天天群聚的受刑人。

目前台東縣內仍以台東市預約登記打疫苗人數最多，施打對象包括第1到5類對象，設籍台東滿65歲長者和滿55歲原住民，非設籍台東的民眾須洽各鄉鎮市衛生所。5月9日前曾施打第1劑AZ疫苗，在施打後滿10到12周後，可向榮民醫院網路預約https://reurl.cc/R0LEx6

新冠疫苗

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