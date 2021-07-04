郭台銘BNT疫苗採購進度 曾馨瑩代夫出面說明

鴻海和永齡基金會創辦人郭台銘今天上午前往三峽愛物園祭拜胞弟郭台成。對外界關心疫苗採購進度，妻子曾馨瑩代為出面說明，呼籲各界稍安勿躁，靜心等待。

郭台銘今天上午前往新北市三峽愛物園祭拜胞弟郭台成，其子郭守正大約10時35分抵達，郭台銘攜曾馨瑩大約10時50分來到現場。

郭台銘下車看到在場守候媒體，拱手作禮說：「大家早點回去，謝謝」，對於外界關切BNT疫苗採購進度，並未多作說明。

不過，曾馨瑩約上午11時35分代表郭台銘出面向現場等待媒體表示，郭台銘上午已經發表聲明，今天不會對外發言，一切以書面說明為主，有關未經證實的報導，請媒體稍安勿躁，靜心等待。

郭台銘一行人大約11時45分離開愛物園。

郭台銘上午先透過書面方式表示，若年輕記者朋友或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導。

他說，這樣反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，「大家別上當了！」

路透3日引述3名消息人士報導，郭台銘和台積電與BioNTech代理商上海復星醫藥達成初步協議並簽署法律文件，各採購BioNTech疫苗500萬劑。外界高度關注永齡基金會洽購疫苗進展。

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