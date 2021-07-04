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74歲翁打莫德納後猝死 高市通報疑似疫苗不良反應

中央社 / 高雄4日電

高市昨天傳出74歲翁施打莫德納疫苗後猝死案，市府衛生局今天表示，已向中央通報疑似接種疫苗後不良反應。民政局指出會立即偕同衛生等單位人員，前往慰問家屬及協助處理後續。

高雄市小港區昨天下午一名74歲老翁施打新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗不久後休克，送醫後不治身亡，轄區里長已前往關心慰問。

高雄市政府衛生局今天表示，已向中央通報疑似接種疫苗後不良反應，後續由中央評估。民政局長閻青智說，將立即偕同衛生、社政單位等人員前往慰問及了解家屬需求，協助處理後續事宜。

高雄市7月1日收到莫德納疫苗後，首日由75歲以上長者補打，2日至4日開放72歲到74歲長者施打。雖然昨天傳出施打疫苗後猝死案，但今天上午各地接種站施打情形仍踴躍。

小港區港和國小接種站場內座位滿座，還有不少長者坐在場外座椅上等候進場施打。接種站服務人員說，今天施打人潮跟前幾天差不多，並未因此受影響減少。市長陳其邁一早也前往多處接種站視察。

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