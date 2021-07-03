彰化AZ施打百分百 打針達人抽疫苗了得多施打8千多人

中央撥發給彰化縣AZ疫苗9萬6800劑扣除4800劑預留作為第二劑疫苗數外，施打9萬2000劑，完成率已達百分百，其中保護力最高是75到79歲有32%，85到89歲有35%，80到84歲為31%，衛生局指出，若中央給的疫苗數夠，目標值希望長者保護力能達6成以上。

彰化縣一般民眾新冠肺炎疫苗施打策略以長者優先，降低重症風險，彰化縣府衛生局長葉彥伯說，依年齡層逐步往下施打，就連上週開放65歲以上登記打AZ，光一星期就有7、8千施打，保護力也達12%，若再催高施打率，8成以上老人都有施打，對重症保護就很好。

衛生局長葉彥伯表示，很多打針達人1瓶AZ疫苗可打到11人，原本造冊35307名長者，實際上是施打數達到44067人，光是剩餘量就多打了8760人，十分可觀。

至於彰化縣第一批第一次3萬3600劑的莫得納疫苗，設籍彰化75歲到84歲符合接種資格有4萬4356人，葉彥伯說，昨天起到7月8日陸續通知注射，昨天通知4679人，接種2720人、今天通知1萬2914人，預估接種也會達7750人，施打率不錯，

彰化縣長王惠美說，下一批疫苗緊接著會在7月5日送達，將針對73歲、74歲的長輩施打，周一會開始通知符合資格者15643人造冊，透過村里辦公處通知，屆時再請長輩依照縣府規劃的地點、時間前往即可接種。

。 彰化各鄉鎮長輩施打疫苗統計。圖／彰化縣政府提供 彰化縣鼓勵長者打疫苗，75歲以上目前保護力較高。圖／彰化縣政府提供

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