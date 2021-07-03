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新北新增打AZ疫苗後死亡5個案 最年輕為42歲洗腎男子

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
民眾等打疫苗示意圖。圖／新北市衛生局提供
民眾等打疫苗示意圖。圖／新北市衛生局提供

新北市今天新增施打AZ疫苗後死亡個案5例，其中最年輕死亡個案是蘆洲42歲男性，有腎臟疾病與糖尿病，6月26日施打疫苗後，27日至29日出現倦怠感，30日死亡，目前新北市通報累積統計共65例。

衛生局表示，今天新增個案中，案1為蘆洲42歲男性，有腎臟疾病及糖尿病，6月26在洗腎診所接種，6月27至29日出現倦怠感，6月30日死亡。案2為三峽76歲男性，身患高血壓，6月15日在療養院接種，6月16日出現血氧低，6月17日死亡。案3是中和78歲男性，身患多重慢性病，6月17日在長照機構接種，6月18至20日正常作息，6月21日死亡。

案4為中和79歲女性，有失智症，6月13日接種，6月14至30日出現倦怠感，7月1日死亡。案5為板橋96歲男性，有高血壓及心律不整，6月16日接種，6月17日至30出現發燒及呼吸困難，緊急送醫救治，7月1日死亡。

新冠疫苗 AZ疫苗

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